«Арсенал» Тула — «Тамбов»: счет матча 4:0, обзор голов

Тульскийв домашнем матче 26-го тура российской Премьер-лиги разгромил— 4:0.

Хозяева открыли счет уже на 11-й минуте, когда Роберт Бауэр реализовал пенальти. На 25-й минуте Евгений Луценко удвоил преимущество туляков, замкнув прострел Даниила Хлусевича.

На 64-й минуте отличился Сергей Ткачев, который воспользовался передачей Александра Ломовицкого.

Еще через две минуты победную точку поставил Хлусевич, который сыграл на подборе у штрафной и нанес точный удар.

Футбол. Россия. Премьер-лига Арсенал Тула — Тамбов 4:0 Голы: 1:0 Роберт Бауэр (пенальти) (11'), 2:0 Evgeni Lutsenko (25'), 3:0 Сергей Ткачёв (64'), 4:0 Даниил Хлусевич (66') Арсенал Тула: Егор Шамов, Тарас Бурлак, Гиа Григалава, Александр Довбня, Роберт Бауэр (Гурам Аджоев, 82'), Эванс Кангва (Александр Ломовицкий, 58'), Горан Чаушич, Владислав Пантелеев (Сергей Ткачёв, 59'), Георги Костадинов (Игорь Коновалов, 70'), Даниил Хлусевич, Evgeni Lutsenko (Кирилл Панченко, 70') Тамбов: Rodion Syamuk, Zurab Gigashvili, Владислав Карапузов (Никита Дроздов, 71'), Denis Kaykov, Farkhod Vasiev, Илья Мартынов, Кэтэлин Карп (Moris Nusuev, 66'), Юрий Бавин (Tigran Avanesyan, 84'), Владимир Кабахидзе (Dmitri German, 84'), Artem Arhipov, Kirill Klimov (Антон Терехов, 65') Предупреждения: Роберт Бауэр (27'), Юрий Бавин (27'), Илья Мартынов (34'), Эванс Кангва (54'), Александр Ломовицкий (78')

В турнирной таблице РПЛ «Арсенал» занимает 13-е место (23 очка), а «Тамбов» — 16-е (13 очков).