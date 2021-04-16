Пеллегрини: Победа в Лиге Европы — главная цель «Ромы»

Полузащитникпрокомментировал выход в полуфинал Лиги Европы. В 1/4 финала римский клуб по сумме двух матчей обыграл(2:1, 1:1).

«Знали, что "Аякс" — замечательная команда. Мы показали, как растем. Рады, что вышли в следующий раунд, но пока это лишь полуфинал. Нам еще предстоит сыграть три матча. Мы хотим провести три матча!

Мы хорошо начали, затем был трудный отрезок, но даже великие команды сталкиваются с трудностями. Хотим прибавлять с каждым матчем, победа — главная наша цель. Сосредоточимся теперь на Манчестер Юнайтед», — цитирует Пеллегрини официальный сайт УЕФА.

В 1/2 финала «Рома» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Первый матч пройдет 29 апреля, второй 6 мая.