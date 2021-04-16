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    Пеллегрини: Победа в Лиге Европы — главная цель «Ромы»

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    Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини прокомментировал выход в полуфинал Лиги Европы. В 1/4 финала римский клуб по сумме двух матчей обыграл «Аякс» (2:1, 1:1).

    Лоренцо Пеллегрини
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    Лоренцо Пеллегрини

    «Знали, что "Аякс" — замечательная команда. Мы показали, как растем. Рады, что вышли в следующий раунд, но пока это лишь полуфинал. Нам еще предстоит сыграть три матча. Мы хотим провести три матча!

    Мы хорошо начали, затем был трудный отрезок, но даже великие команды сталкиваются с трудностями. Хотим прибавлять с каждым матчем, победа — главная наша цель. Сосредоточимся теперь на Манчестер Юнайтед», — цитирует Пеллегрини официальный сайт УЕФА.

    В 1/2 финала «Рома» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Первый матч пройдет 29 апреля, второй 6 мая.

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