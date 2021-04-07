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    Дубль Смолова помог «Локомотиву» пройти в полуфинал Кубка России

    «Сочи» — «Локомотив»: счет 1:3, обзор голов

    Футбол Кубок России Футбол России Локомотив Сочи
    В матче 1/4 финала Кубка России «Локомотив» победил «Сочи» со счетом 3:1.

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    Счет открыл Федор Смолов. Ассистировал ему Ведран Чорлука. Вдобавок к этому «Сочи» потеряли игрока. В начале второго матча вторую желтую карточку получил Кирилл Заика.

    Спустя 15 минут после удаления у хозяев «Локо» снова забил. Смолов оформил дубль с передачи Мацея Рыбуся.

    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф
    Сочи — Локомотив 1:3
    Голы: 0:1 Фёдор Смолов (44'), 0:2 Фёдор Смолов (63'), 1:2 Артур Юсупов (70'), 1:3 Франсуа Камано (90') Предупреждения: Кирилл Заика (19'), Кирилл Заика (50'), Максим Мухин (53'), Иван Миладинович (56'), Гилерме (62'), Мацей Рыбусь (78')

    Артур Юсупов подарил сочинцам надежду, но все надежды похоронил Франсуа Камано.

    «Локомотив» продолжает серию побед, которая насчитывает уже 7 поединков.

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