Почеттино: Стабильность, к которой ПСЖ стремится, пока не достигнута

Главный тренерподвел итоги матча 31-го тура чемпионата Франции против(0:1).

«Я разочарован матчем, игрой команды, потерей трех очков. Я не беспокоюсь, ведь чемпионат будет длиться еще месяц, но нам придется бороться до конца. Стабильность, к которой мы стремимся, пока не достигнута. Есть много факторов, влияющих на нас. Это не оправдание, но у нас были определенные взлеты и падения, из-за которых мы не можем добиться стабильности.

Управление эмоциями очень важно в футболе и в жизни. В этом вопросе мы развиваемся, хотя результаты, возможно, увидим лишь в долгосрочной перспективе. Но мы работаем и над другими вещами. Очевидно, мы недовольны нашим выступлением, но, возможно, мы могли добиться большего, ведь мы доминировали в этом матче», — приводит слова Почеттино официальный сайт парижского клуба.

«Лилль» набрал 66 очков и вышел на первое место в чемпионате. У ПСЖ 63 очка и вторая позиция в Лиге 1.