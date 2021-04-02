Мевля отклонил предложение «Сочи» о новом контракте

Защитникотклонил предложениео продлении контракта, сообщает ТАСС

«Со стороны "Сочи" есть интерес к продлению соглашения с Мевлей, но на данный момент предложение "Сочи" не отвечает нашим ожиданиям.

Переговоры ведутся с различными командами как за рубежом, так и с командами РПЛ», — заявили в агентстве, которое сотрудничает с Мевлей.

По данным портала Transfermarkt, словенский защитник перешел в «Сочи» из «Зенита» в сентябре 2019 года за 4 миллиона евро.

В нынешнем сезоне 30-летний Мевля, провел в чемпионате России 23 матча, забив три гола.