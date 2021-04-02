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    Мевля отклонил предложение «Сочи» о новом контракте

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    Защитник Миха Мевля отклонил предложение ФК «Сочи» о продлении контракта, сообщает ТАСС.

    Миха Мевля
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    Миха Мевля

    «Со стороны "Сочи" есть интерес к продлению соглашения с Мевлей, но на данный момент предложение "Сочи" не отвечает нашим ожиданиям.

    Переговоры ведутся с различными командами как за рубежом, так и с командами РПЛ», — заявили в агентстве, которое сотрудничает с Мевлей.

    По данным портала Transfermarkt, словенский защитник перешел в «Сочи» из «Зенита» в сентябре 2019 года за 4 миллиона евро.

    В нынешнем сезоне 30-летний Мевля, провел в чемпионате России 23 матча, забив три гола.

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