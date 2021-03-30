Словакия — Россия: счет матча 2:1, обзор голов

одержала домашнюю победу надв матче 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 в группе H.

Счет в матче на 38-й минуте открыли словаки. Мак от угла поля выполнил подачу в центр штрафной, где Шкриньяр почему-то остался без опеки, а уже после удара Милана головой мяч залетел в угол ворот.

На 71-й минуте россияне отыгрались. Миранчук слева прострелил в район 11-метровой отметки, после чего Дзюба скинул к линии штрафной, откуда Кузяев нанёс удар. Голкипер ногой отразил мяч, но отскок получился на Фернандеса, который в борьбе протолкнул мяч в ворота.

Всего три минуты спустя прошла проникающая передача в российскую штрафную, Мак ушёл в центр и, пробив из-под Оздоева, направил мяч в ближний нижний угол ворот — Шунин не дотянулся.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа H Словакия — Россия 2:1 Голы: 1:0 Милан Шкриньяр (38'), 1:1 Марио Фернандес (71'), 2:1 Роберт Мак (74') Словакия: Душан Куцяк, Петер Пекарик (L.Pauschek, 90'), Любомир Шатка, Милан Шкриньяр, Томаш Губочан, Якуб Громада (Патрик Грошовски, 61'), Ондрей Дуда, Юрай Куцка, Роберт Мак (Михал Дюриш, 76'), Мартин Косцельник, Иван Шранц (Давид Стрелец, 90') Россия: Антон Шунин, Марио Фернандес, Андрей Семёнов, Фёдор Кудряшов, Георгий Джикия, Магомед Оздоев, Александр Головин, Далер Кузяев, Рифат Жемалетдинов (Алексей Миранчук, 58'), Юрий Жирков (Андрей Мостовой, 46'), Артём Дзюба Предупреждения: Рифат Жемалетдинов (17'), Артём Дзюба (32'), Якуб Громада (45')

В параллельном матче команда Хорватии одержала домашнюю победу над сборной Мальты — 3:0.

Счет в матче был открыт на 61-й минуте. Вышедший на замену Баришич выполнил навесную передачу в штрафную сборной Мальты, и Перишич нанёс неотразимый удар.

На 75-й минуте Нвоко сыграл рукой в штрафной площади гостей. Арбитр, ни секунды не раздумывая, указал на точку.

Лука Модрич мощнейшим ударом пробил в левый угол ворот Бонелло. Голкипер мальтийской сборной не смог бы выручить даже при всём желании.

А на 90-й минуте Перишич пролетел по флангу, однако бить по воротам не стал. Хорват откатил мяч в сторону свободного Брекало, и Йосип не промазал.