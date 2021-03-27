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    Семин: Говорить о выходе из группы пока не стоит

    Футбол Сборная России Футбол России ЧМ-2022 Сборная Словении
    Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на победу сборной России над Словенией (2:1) в рамках отборочного цикла к чемпионату мира.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Отличная игра, мне понравилась. Теперь нужно готовиться к следующей встрече и брать очки там. Не надо пока говорить о выходе из группы.

    Игра Дзюбы понравилась всем, не только мне. Он принес результат и сыграл прекрасно. Могу ли я назвать его лучшим форвардом в стране? По одной игре не будем делать таких выводов.

    Есть еще следующие игры, посмотрим, что он покажет там. Ждем такой же игры от него и в следующих матчах», — сказал Семин «Спорт-Экспрессу».

    Следующий матч сборная России проведет против Словакии 30 марта, во вторник. Начало встречи в 21:45 по московскому времени.

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