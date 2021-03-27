Семин: Говорить о выходе из группы пока не стоит

Экс-главный тренер «Локомотива»отреагировал на победу сборной России над Словенией (2:1) в рамках отборочного цикла к чемпионату мира.

«Отличная игра, мне понравилась. Теперь нужно готовиться к следующей встрече и брать очки там. Не надо пока говорить о выходе из группы.

Игра Дзюбы понравилась всем, не только мне. Он принес результат и сыграл прекрасно. Могу ли я назвать его лучшим форвардом в стране? По одной игре не будем делать таких выводов.

Есть еще следующие игры, посмотрим, что он покажет там. Ждем такой же игры от него и в следующих матчах», — сказал Семин «Спорт-Экспрессу».

Следующий матч сборная России проведет против Словакии 30 марта, во вторник. Начало встречи в 21:45 по московскому времени.