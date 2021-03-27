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    Дзюба: Впечатлил Иличич, это уровень, смотришь и получаешь удовольствие

    Футбол Сборная России Футбол России ЧМ-2022 Сборная Словении
    Капитан сборной России Артем Дзюба прокомментировал победу в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 со Словенией (2:1), в котором он оформил дубль.

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    «На бумаге было "50 на 50". Словения — крепкая команда, мы понимали с ребятами, что нужно побеждать любой ценой.

    Впечатлил Иличич, это уровень, смотришь и получаешь удовольствие. Приятно победить такую команду, приятно забить Облаку, это дорогого стоит.

    Для меня игра за сборную — не пустой звук, всегда играю, как в последний раз. Я отдаюсь полностью на поле, это вершина всего.

    Много недоброжелателей вокруг нас, победили крепкую команду. Мы победили и безумно счастливы. Я наслаждался от давления перед матчем, мы футболисты с детства, всегда кто-то чем-то недоволен.

    Мы очень дружны, у нас потрясающий коллектив, умирали друг за друга, ложились под мячи, за счет этого мы и побеждаем таких мастеров, как Иличич. Физически я себя чувствовал прекрасно.

    Словакия? Они неприятная команда, не подарок, будет трудный матч. Нам нужно максимально набирать очки», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

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