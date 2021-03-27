Дзюба: Впечатлил Иличич, это уровень, смотришь и получаешь удовольствие

Капитан сборной Россиипрокомментировал победу в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 со(2:1), в котором он оформил дубль.

«На бумаге было "50 на 50". Словения — крепкая команда, мы понимали с ребятами, что нужно побеждать любой ценой.

Впечатлил Иличич, это уровень, смотришь и получаешь удовольствие. Приятно победить такую команду, приятно забить Облаку, это дорогого стоит.

Для меня игра за сборную — не пустой звук, всегда играю, как в последний раз. Я отдаюсь полностью на поле, это вершина всего.

Много недоброжелателей вокруг нас, победили крепкую команду. Мы победили и безумно счастливы. Я наслаждался от давления перед матчем, мы футболисты с детства, всегда кто-то чем-то недоволен.

Мы очень дружны, у нас потрясающий коллектив, умирали друг за друга, ложились под мячи, за счет этого мы и побеждаем таких мастеров, как Иличич. Физически я себя чувствовал прекрасно.

Словакия? Они неприятная команда, не подарок, будет трудный матч. Нам нужно максимально набирать очки», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».