ЦСКА объявил об уходе Гончаренко с поста главного тренера

покинул пост главного тренера сообщается на официальном сайте клуба.

Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному желанию.

«Спасибо за все, Михалыч!», — говорится в заявлении ЦСКА.

Гончаренко возглавлял ЦСКА с декабря 2016 года. Под руководством белорусского специалиста «армейцы» дважды становились серебряными призерами чемпионата России, выигрывали Суперкубок России (2018), а также дошли до четвертьфинала Лиги Европы в сезоне-2017/2018.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером ЦСКА станет хорватский специалист Ивица Олич.