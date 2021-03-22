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    ЦСКА объявил об уходе Гончаренко с поста главного тренера

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    Виктор Гончаренко покинул пост главного тренера ЦСКА, сообщается на официальном сайте клуба.

    Виктор Гончаренко
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    Виктор Гончаренко

    Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному желанию.

    «Спасибо за все, Михалыч!», — говорится в заявлении ЦСКА.

    Гончаренко возглавлял ЦСКА с декабря 2016 года. Под руководством белорусского специалиста «армейцы» дважды становились серебряными призерами чемпионата России, выигрывали Суперкубок России (2018), а также дошли до четвертьфинала Лиги Европы в сезоне-2017/2018.

    Ранее сообщалось, что новым главным тренером ЦСКА станет хорватский специалист Ивица Олич.

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