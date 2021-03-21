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    Гол Суареса принес «Атлетико» победу над «Алавесом»

    «Атлетико» — «Алавес»: счет матча 1:0, обзор голов

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    Мадридский «Атлетико» одержал домашнюю победу над «Алавесом» (1:0) в матче 28-го тура чемпионата Испании.

    «Атлетико»
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    «Атлетико»

    Счет был открыт на 55-й минуте. Сместился с фланга в центр Триппьер и навесил на ближнюю штангу ворот гостей, где сыграл на опережение Суарес и пробил головой. Мяч полетел точно в дальний угол и после рикошета от штанги оказался в сетке.

    На 86-й минуте в ворота мадридцев был назначен пенальти — столкнулись в штрафной хозяев Риоха и Савич, после чего форвард оказался на газоне.

    На силу пробил Хоселу с «точки» в нижний левый от себя угол, но Облак угадал направление полета мяча и смог отбить его в сторону.

    Футбол. Испания. Примера
    Атлетико — Алавес 1:0
    Гол: 1:0 Луис Суарес (54') Атлетико: Ян Облак, Хосе Хименес, Стефан Савич, Марио Эрмосо, Киран Триппьер, Коке, Тома Лемар (Эктор Эррера, 7427'), Маркос Льоренте, Янник Карраско, Луис Суарес, Анхель Корреа (Сауль Ньигес, 7427') Алавес: Фернандо Пачеко, Рубен Дуарте, Виктор Лагуардия (Альберто Родригес, 7027'), Флорьян Лежён, Чимо Наварро, Родриго Батталья, Пере Понс (Борха Сайнс, 8027'), Жоау Филипе (Абдаллахи Махмуд, 7027'), Факундо Пельистри, Хоселу, Эдгар Мендес (Луис Риоха, 6027') Предупреждения: Жоау Филипе (33'), Янник Карраско (76'), Стефан Савич (85'), Родриго Батталья (88'), Сауль Ньигес (90')

    Команда Диего Симеоне продолжает лидировать в таблице Ла Лиги за десять туров до финиша, набрав 66 очков. «Алавес» находится в зоне вылета на 19-м месте, имея 23 очка.

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