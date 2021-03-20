«Кельн» — «Боруссия» Д: счет 2:2, обзор голов

В матче 26 тура немецкой Бундеслигичуть не проиграла(2:2). Эрлинг Холанн выручил команду.

Сначала норвежец открыл счет в самом начале встречи. Онжей Дуда с пенальти сравнял под завесу первого тайма.

В начале второй половины «Козлы» вышли вперед после гола Исмаила Якобса. Лишь на 90 минуте Холанн возобновил равновесие и спас гостей от поражения.

Футбол. Германия. Бундеслига Кёльн — Боруссия Д 2:2 Голы: 0:1 Эрлинг Холанн (3'), 1:1 Ондрей Дуда (пенальти) (35'), 2:1 Исмаил Якобс (65'), 2:2 Эрлинг Холанн (90') Кёльн: Тимо Хорн, Ноа Каттербах, Рафаэль Кцихос, Кингсли Эхизибуэ (Бенно Шмиц, 8227'), Хорхе Мере, Исмаил Якобс, Йонас Хектор (Эльвис Реджбечай, 8227'), Доминик Дрекслер, Эйе Скири, Мариус Вольф (Ян Тильман, 8727'), Ондрей Дуда (Salih Oezcan, 9027') Боруссия Д: Марвин Хиц, Нико Шульц, Матс Хуммельс, Эмре Джан, Тома Мёнье (Ансгар Кнауфф, 8127'), Махмуд Дахуд (Мануэль Аканджи, 8927'), Юлиан Брандт (Youssoufa Moukoko, 4627'), Джуд Беллингхэм, Эрлинг Холанн, Торган Азар, Джованни Рейна (Рейниер, 6627') Предупреждения: Джуд Беллингхэм (34'), Исмаил Якобс (90')

«Боруссия» отстала от «Айнтрахта» уже на 4 очка (5 место, 43 пунта). «Кельн» занимает 14 место с 23 очками.