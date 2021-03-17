Бельгия и Нидерланды хотят объединить свои чемпионаты Фото: globallookpress.com
«Это желание основано как на уважении к спортивным амбициям крупнейших клубов, так и на необходимости обеспечения финансовой стабильности для всех команд», — говорится в заявлении.
Отмечается, что объединенный чемпионат Бельгии и Нидерландов будет носить название Beneleague. Детали пока что не сообщаются.
Бельгия идет на девятом месте в таблице коэффициентов УЕФА, а Нидерланды опередили Россию в рейтинге, переместившись на седьмое место.