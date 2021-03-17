ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Ливерпуля»Возвращение к истокам. «Ливерпуль» постепенно обретает уверенность
  • 00:52
    • «Ман Сити» второй раз обыграл менхенгладбахскую «Боруссию» в 1/8 финала ЛЧ
  • 00:52
    • «Реал» обыграл «Аталанту» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
  • 19:49
    • «Спартак» интересуется форвардом сборной США
  • 19:35
    • «Коламбус» выставил российского нападающего на драфт отказов
  • 18:38
    • Сантуш рассказал о мечте Роналду выиграть ЧМ-2022
    Все новости спорта

    Бельгия и Нидерланды хотят объединить свои чемпионаты

    Футбол Эредивизия Бельгия. Про Лига
    25 бельгийских клубов единогласно выступили за создание объединенного чемпионата с Нидерландами на общем собрании клубов, сообщается на официальном сайте Бельгийской профессиональной лиги.

    Бельгия и Нидерланды хотят объединить свои чемпионаты
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Бельгия и Нидерланды хотят объединить свои чемпионаты

    «Это желание основано как на уважении к спортивным амбициям крупнейших клубов, так и на необходимости обеспечения финансовой стабильности для всех команд», — говорится в заявлении.

    Отмечается, что объединенный чемпионат Бельгии и Нидерландов будет носить название Beneleague. Детали пока что не сообщаются.

    Бельгия идет на девятом месте в таблице коэффициентов УЕФА, а Нидерланды опередили Россию в рейтинге, переместившись на седьмое место.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удастся ли «Зениту» закрепить успех?
  • ЦСКА — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.31
    •
  • «Челси» и «Атлетико» не порадуют результативностью
  • «Челси» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
  • Порадует ли «Бавария» очередным разгромом соперника?
  • «Бавария» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.26
  • Экспресс дня 17 марта
  • Сегодня в 21:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч ЦСКА — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Челси — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Бавария — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Ротор — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Мольде — Гранада
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  1.74
  • Прогноз на матч Динамо Загреб — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  4.80
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  1.93
  • Прогноз на матч Вильярреал — Динамо Киев
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры