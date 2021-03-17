Бельгия и Нидерланды хотят объединить свои чемпионаты

25 бельгийских клубов единогласно выступили за создание объединенного чемпионата с Нидерландами на общем собрании клубов, сообщается на официальном сайте Бельгийской профессиональной лиги.

«Это желание основано как на уважении к спортивным амбициям крупнейших клубов, так и на необходимости обеспечения финансовой стабильности для всех команд», — говорится в заявлении.

Отмечается, что объединенный чемпионат Бельгии и Нидерландов будет носить название Beneleague. Детали пока что не сообщаются.

Бельгия идет на девятом месте в таблице коэффициентов УЕФА, а Нидерланды опередили Россию в рейтинге, переместившись на седьмое место.