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    «Арсенал» не позволил ЦСКА опередить «Зенит»

    «Арсенал» — ЦСКА: счет матча 2:1, обзор голов

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    Тульский «Арсенал» одержал победу над московским ЦСКА в домашнем матче 22-го тура российской Премьер-лиги.

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    Встреча, которая прошла в Туле, завершилась со счетом 2:1.

    «Оружейники» вышли вперед на 42-й минуте, когда Владислав Пантелеев реализовал пенальти, назначенный за фол Бактиера Зайнутдинова.

    Спустя три минуты хозяева удвоили свое преимущество. Пантелеев выдал пас на Александра Ломовицкого, который с линии штрафной пробил в ближний угол.

    «Красно-синие» сократили отставание на 90-й минуте. Отличился Наир Тикнизян с передачи Игоря Дивеева.

    Туляки доигрывали встречу в меньшинстве из-за удалений Валерия Громыко и Александра Довбни.

    Благодаря этой победе «Арсенал» прервал серию поражений из пяти матчей. «Армейцы» же не воспользовались шансом опередить «Зенит».

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Арсенал Тула — ЦСКА 2:1
    Голы: 1:0 Владислав Пантелеев (пенальти) (42'), 2:0 Александр Ломовицкий (45'), 2:1 Наяир Тикнизян (90') Арсенал Тула: Егор Шамов, Роберт Бауэр, Гиа Григалава, Александр Довбня, Николай Рассказов, Александр Ломовицкий, Горан Чаушич, Георги Костадинов (Игорь Коновалов, 70'), Даниил Хлусевич (Эванс Кангва, 79'), Владислав Пантелеев (Кирилл Панченко, 79'), Evgeni Lutsenko (Лука Джорджевич, 88') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес (Георгий Щенников, 27'), Бактийор Зайнутдинов (Арнор Сигурдссон, 61'), Хёрдур Магнуссон, Игорь Дивеев, Ильзат Ахметов (Фёдор Чалов, 61'), Никола Влашич, Чидера Эджук (Наяир Тикнизян, 84'), Константин Кучаев (Иван Обляков, 46'), Константин Марадишвили, Хосе Саломон Рондон Предупреждения: Бактийор Зайнутдинов (40'), Роберт Бауэр (63'), Игорь Дивеев (80'), Александр Довбня (83'), Валерий Громыко (89'), Валерий Громыко (90'), Наяир Тикнизян (90'), Александр Довбня (90')

    В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает второе место (40 очков), а «Арсенал» — 14-е (17 очков).

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