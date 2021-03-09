Куман: Если «Барса» будет на пике эффективности, нет ничего невозможного

Главный тренер «Барселоны»высказал мнение о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с

В первом матче каталонцы уступили на своем поле со счетом 1:4.

«Игра живет своей жизнью. Она зависит от того, как мы начнем матч, сколько энергии приложим, чтобы осложнить задачу соперника. Она зависит от нашей эффективности.

"ПСЖ" показал это в первом матче. Но наша команда всегда создает моменты. Если мы будем на пике эффективности, нет ничего невозможного.

У нас был хороший отрезок в первом матче. Затем победа над "Севильей" в Кубке Испании придала нам уверенности.

Но мы не можем сравнивать камбэк против "Севильи", которая выигрывала 2:0, с этим матчем, где мы уступаем 1:4.

"ПСЖ" — сильная команда, которая хочет пройти в Лиге чемпионов весь путь до конца. Но "Барса" в каждом матче играет на победу. Надеюсь, мы сможем попортить им нервы.

В этом сезоне мы ни одного матча не провели в полном составе. Да, не повезло с центральными защитниками. Но мы не зависим от одного или двух футболистов.

У нас сильная команда, и мы постараемся показать это снова. В голове у меня уже сложился стартовый состав. С теми 22 игроками, которые у нас есть, мы можем играть по любой схеме», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.