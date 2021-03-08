Пирло: Интрига противостояния с «Порту» остается предельно открытой

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту».

Первая встреча завершилась гостевым поражением туринского клуба со счетом 1:2.

«Мы в полной мере понимаем красоту и ответственность игр в Лиге чемпионов. У этих матчей совсем иная энергетика, но относиться к ним надо, как любым другим важным матчам.

Счет оставляет интригу предельно открытой. Надо сыграть с головой, чтобы завершить матч с тем результатом, что выведет в следующий раунд. Завтра будет определяющая для нас игра в Лиге чемпионов.

Должны грамотно сыграть с точки зрения техники, поскольку нам будет противостоять плотно обороняющийся соперник.

Он не оставляет свободных зон между линиями и время на раздумья. Потребуется вся наша техника и терпение.

Парни, продолжающие восстановление, тренировались вместе с нами. Впервые у меня была полная общая группа, если не считать Маттейса де Лихта, который ограничился разминкой.

Остальные в строю, пусть некоторые и не готовы нас сто процентов», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.