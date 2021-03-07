Мозес и Промес в старте на матч с «Краснодаром»

Игроки «Спартака» Фото: fcsm_official
«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Умяров, Крал, Мозес, Промес, Ларссон, Соболев.
Запасные: Ребров, Селихов, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Бакаев, Маркитесов, Хендрикс, Понсе.
«Краснодар»: Агкацев, Газинский, Чернов, Сорокин, Ионов, Классон, Кайо, Вильена, Кабелла, Ари, Вандерсон.
Запасные: Городов, Бабурин, Камболов, Уткин, Черников, Олссон, Марков, Сулейманов.
Игра начнется в 19:00 мск. Перед игрой предлагаем ознакомиться с прогнозом на игру от LiveSport.Ru.