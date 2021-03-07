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    Мозес и Промес в старте на матч с «Краснодаром»

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    «Спартак» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч 21 тура РПЛ.

    Игроки «Спартака»
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    Игроки «Спартака»

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Умяров, Крал, Мозес, Промес, Ларссон, Соболев.

    Запасные: Ребров, Селихов, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Бакаев, Маркитесов, Хендрикс, Понсе.

    «Краснодар»: Агкацев, Газинский, Чернов, Сорокин, Ионов, Классон, Кайо, Вильена, Кабелла, Ари, Вандерсон.

    Запасные: Городов, Бабурин, Камболов, Уткин, Черников, Олссон, Марков, Сулейманов.

    Игра начнется в 19:00 мск. Перед игрой предлагаем ознакомиться с прогнозом на игру от LiveSport.Ru.

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