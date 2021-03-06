ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сердар АзмунРПЛ. ЦСКА обыграл «Ахмат», «Спартак» примет «Краснодар», «Рубин» сыграет с «Зенитом»
  • 15:54
    • Гол и ассист Рондона принесли ЦСКА победу над «Ахматом»
  • 18:37
    • Чепчугов хочет работать тренером в ЦСКА
  • 18:25
    • «Ротор» и «Химки» победителя не определили
  • 17:35
    • Кокорин выбыл из строя из-за травмы
  • 17:21
    • «Арсенал» сыграл вничью с «Бернли»
    Все новости спорта

    Чепчугов хочет работать тренером в ЦСКА

    Футбол ЦСКА РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов рассказал, зачем посетил матч «красно-синих» с «Ахматом» (2:0) в 21-м туре РПЛ

    Сергей Чепчугов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Чепчугов

    «Приехал сюда найти работу, но пока ни с кем не говорил. Кем бы хотел работать в ЦСКА? Можно начать с работы в структуре клуба, например, с детьми работать.

    Если честно говорить, когда Сергей Иванович Овчинников ушел, где-то у меня мелькнула мысль, что меня могут пригласить тренером вратарей. Я бы с удовольствием принял такой вызов.

    Если честно и откровенно, то процентов на 90 уже можно говорить о завершении карьеры. Все-таки время до лета я себе выделяю, может быть, все-таки удастся продолжить. Какое должно быть предложение? Да, самое простое.

    Главное, чтобы мне доверили и поверили в меня. Все же понимают, что у меня уже четвертый год идет без команды. Обращались пока только клубы из ЛФЛ, но это уже после завершения карьеры», — приводит слова Чепчугова «Спорт-Экспресс».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бавария» снова поставит «Боруссию» на место?
  • «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз и ставки
  • 2.57
    •
  • «Ювентус» и «Лацио» устроят перестрелку?
  • «Ювентус» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • «Ростов» и «Сочи» порадуют результативной игрой?
  • «Ростов» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.73
  • Экспресс дня 7 марта
  • Завтра в 19:30
    •  2.57
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия Дортмунд
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ювентус — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ростов — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Петр Ян — Алджамейн Стерлинг
  • Прочие
  • Завтра в 06:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Брест — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:10
    •  2.10
  • Прогноз на матч Осасуна — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Торпедо — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры