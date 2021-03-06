Чепчугов хочет работать тренером в ЦСКА

Бывший вратарь ЦСКАрассказал, зачем посетил матч «красно-синих» с «Ахматом» (2:0) в 21-м туре РПЛ

«Приехал сюда найти работу, но пока ни с кем не говорил. Кем бы хотел работать в ЦСКА? Можно начать с работы в структуре клуба, например, с детьми работать.

Если честно говорить, когда Сергей Иванович Овчинников ушел, где-то у меня мелькнула мысль, что меня могут пригласить тренером вратарей. Я бы с удовольствием принял такой вызов.

Если честно и откровенно, то процентов на 90 уже можно говорить о завершении карьеры. Все-таки время до лета я себе выделяю, может быть, все-таки удастся продолжить. Какое должно быть предложение? Да, самое простое.

Главное, чтобы мне доверили и поверили в меня. Все же понимают, что у меня уже четвертый год идет без команды. Обращались пока только клубы из ЛФЛ, но это уже после завершения карьеры», — приводит слова Чепчугова «Спорт-Экспресс».