«Тамбов» начал гасить долги по зарплате

«Тамбов», получивший от российской Премьер-лиги более 50 миллионов рублей, начал гасить долги по зарплате.

Об этом рассказала генеральный директор клуба Ольга Коновалова.

«От РПЛ деньги поступают — как было договорено, все так и происходит. Долги по зарплате начали гасить. В сложившейся ситуации существует множество юридических нюансов, их необходимо учитывать.

Суть в том, что в первую очередь деньги сейчас выплачиваются тем сотрудникам, которые работают в клубе в данный момент. Это касается и футболистов, и персонала команды, и работников клуба.

В дальнейшем средства будут направляться и тем футболистам, и сотрудникам, которые клуб уже покинули, но перед которыми существуют долги. Также нужно понимать, что часть проступающих денег необходимо направлять на погашение задолженности перед налоговыми органами», — приводит слова Коноваловой ТАСС.