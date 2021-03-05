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    «Тамбов» начал гасить долги по зарплате

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    «Тамбов», получивший от российской Премьер-лиги более 50 миллионов рублей, начал гасить долги по зарплате.

    Футболисты «Тамбова»
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    Футболисты «Тамбова»

    Об этом рассказала генеральный директор клуба Ольга Коновалова.

    «От РПЛ деньги поступают — как было договорено, все так и происходит. Долги по зарплате начали гасить. В сложившейся ситуации существует множество юридических нюансов, их необходимо учитывать.

    Суть в том, что в первую очередь деньги сейчас выплачиваются тем сотрудникам, которые работают в клубе в данный момент. Это касается и футболистов, и персонала команды, и работников клуба.

  • «Тамбов» получил от РПЛ более 50 миллионов рублей
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    • В дальнейшем средства будут направляться и тем футболистам, и сотрудникам, которые клуб уже покинули, но перед которыми существуют долги. Также нужно понимать, что часть проступающих денег необходимо направлять на погашение задолженности перед налоговыми органами», — приводит слова Коноваловой ТАСС.

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