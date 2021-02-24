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    Мане: Могу сказать, что с АПЛ все кончено, отрыв уже слишком велик

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    Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане заявил, что команда сосредоточиться на Лиге чемпионов после вылета из чемпионской гонки в АПЛ.

    Садио Мане и Мохаммед Салах
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    Садио Мане и Мохаммед Салах

    «С самого начала нашей целью была победа в Лиге чемпионов, АПЛ, а также кубковых соревнованиях. Теперь же я могу сказать, что с АПЛ все кончено, отрыв уже слишком велик. Мы никогда не сдаемся, но "Манчестер Сити" слишком хорош в этом сезоне.

    Наша главная цель — финишировать в топ-4. Но самое главное — победа в Лиге чемпионов, хотя это будет непросто. Предстоит сразиться с лучшими командами Европы, но мы здесь, чтобы побеждать сильнейших. Сделаем все возможное, чтобы двигаться вперед и выиграть ЛЧ», — цитирует Мане ESPN Brazil.

    Отрыв «Ливерпуля» от «Ман Сити» на данный момент составляет 19 очков.

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