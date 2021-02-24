Мане: Могу сказать, что с АПЛ все кончено, отрыв уже слишком велик

Нападающий «Ливерпуля»заявил, что команда сосредоточиться на Лиге чемпионов после вылета из чемпионской гонки в АПЛ.

«С самого начала нашей целью была победа в Лиге чемпионов, АПЛ, а также кубковых соревнованиях. Теперь же я могу сказать, что с АПЛ все кончено, отрыв уже слишком велик. Мы никогда не сдаемся, но "Манчестер Сити" слишком хорош в этом сезоне.

Наша главная цель — финишировать в топ-4. Но самое главное — победа в Лиге чемпионов, хотя это будет непросто. Предстоит сразиться с лучшими командами Европы, но мы здесь, чтобы побеждать сильнейших. Сделаем все возможное, чтобы двигаться вперед и выиграть ЛЧ», — цитирует Мане ESPN Brazil.

Отрыв «Ливерпуля» от «Ман Сити» на данный момент составляет 19 очков.