«Лацио» — «Бавария»: счет матча 1:4, обзор голов

Римскийпотерпел домашнее поражение от мюнхенской(1:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Счет в матче на 9-й минуте открыли гости. Мусаккио выполнил неудачную передачу назад, Левандовски сработал в римской штрафной на перехвате, обыграл вратаря и закатил мяч в пустые ворота.

На 24-й минуте Дэвис с левого края сместился в центр, продолжил атаку через Горецка, тот уже сделал передачу к радиусу штрафной «Лацио», где Мусиала после обработки нанёс удар точно в нижний угол ворот.

На 42-й минуте счет стал крупным. Коман левым краем влетел в штрафную «Лацио», далее на ложном замахе красиво обыграл защитника и пробил — Рейна парировал мяч, но прямо на ногу Зане, который с линии вратарской добавил в цель.

А на 47-й минуте угловой «Лацио» привёл к голевой контратаке «Баварии». Зане на скорости ворвался в штрафную хозяев, обыграл защитника и прострелил во вратарскую, где Ачерби при попытке перехвата срезал мяч в свои ворота.

Спустя две минуты «Лацио» «размочил» счет. Корреа дали по центру пройти в штрафную «Баварии», откуда удар низом получился в угол ворот.

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала Лацио — Бавария 1:4 Голы: 0:1 Роберт Левандовски (9'), 0:2 Джамал Мусиала (24'), 0:3 Лерой Зане (42'), 0:4 Франческо Ачерби (автогол) (47'), 1:4 Хоакин Корреа (49') Лацио: Пепе Рейна, Патрисио Габбарон (Уэсли Худт, 53'), Франческо Ачерби, Матео Пабло Мусаккио (Сенад Лулич, 31'), Лукас Лейва (Гонсало Эскаланте, 53'), Луис Альберто (Жан-Даниэль Акпа Акпро, 81'), Сергей Милинкович-Савич (Данило Катальди, 81'), Мануэль Лаццари, Адам Марушич, Хоакин Корреа, Чиро Иммобиле Бавария: Мануэль Нойер, Никлас Зюле, Жером Боатенг, Альфонсо Дэвис, Давид Алаба, Йозуа Киммих, Лерой Зане (Буна Сарр, 90'), Леон Горецка (Хави Мартинес, 63'), Кингсли Коман (Лукас Эрнандес, 75'), Джамал Мусиала (Эрик Максим Шупо-Мотинг, 90'), Роберт Левандовски Предупреждения: Луис Альберто (28'), Лукас Лейва (51'), Хоакин Корреа (57'), Адам Марушич (65'), Гонсало Эскаланте (69'), Йозуа Киммих (72'), Кингсли Коман (75')

Ответный матч пройдет 17 марта в Мюнхене.