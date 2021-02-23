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    Дзюба: Я стараюсь оставить след в истории «Зенита»

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    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба оценил свои шансы стать лучшим бомбардиром в истории клуба.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Я старался, по сей день стараюсь и дальше буду прикладывать все усилия, чтобы оставить какой-то след в зенитовской истории и истории российского футбола. Круто, что приблизился к лучшим бомбардирам клуба, надеюсь забраться как можно выше в этом топ-3.

    Скажем так, занять второе место точно реально. А вот дальше будет очень интересно. Посмотрим, если, дай бог, здоровья хватит и буду соответствовать уровню игры "Зенита", то почему бы и нет.

    Есть ведь такие примеры, как Ибрагимович. Попытаться в любом случае можно, но будет очень тяжело, потому что Саша — легенда, забил очень много голов. Но у него и матчей гораздо больше, чем у меня!» — цитирует Дзюбу официальный сайт клуба.

    Лучшим бомбардиром «Зенита» со 163 мячами является Александр Кержаков. Владимир Кулик (101) — второй. Юрий Желудков с 86 забитыми мячами замыкает топ-3. У Дзюбы 85 голов за «Зенит».

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