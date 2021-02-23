Дзюба: Я стараюсь оставить след в истории «Зенита»

Нападающийоценил свои шансы стать лучшим бомбардиром в истории клуба.

«Я старался, по сей день стараюсь и дальше буду прикладывать все усилия, чтобы оставить какой-то след в зенитовской истории и истории российского футбола. Круто, что приблизился к лучшим бомбардирам клуба, надеюсь забраться как можно выше в этом топ-3.

Скажем так, занять второе место точно реально. А вот дальше будет очень интересно. Посмотрим, если, дай бог, здоровья хватит и буду соответствовать уровню игры "Зенита", то почему бы и нет.

Есть ведь такие примеры, как Ибрагимович. Попытаться в любом случае можно, но будет очень тяжело, потому что Саша — легенда, забил очень много голов. Но у него и матчей гораздо больше, чем у меня!» — цитирует Дзюбу официальный сайт клуба.

Лучшим бомбардиром «Зенита» со 163 мячами является Александр Кержаков. Владимир Кулик (101) — второй. Юрий Желудков с 86 забитыми мячами замыкает топ-3. У Дзюбы 85 голов за «Зенит».