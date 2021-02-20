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    «Валенсия» выиграла у «Сельты», забив два гола в добавленное время

    «Валенсия» — «Сельта»: счет 2:0, обзор голов

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    «Валенсия» в 24 туре Примеры одолела «Сельту» со счетом 2:0. Хозяева удачно использовали добавленное время.

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    Первый гол был забит на 94 минуте. Автором гола стал Ману Вальехо. Спустя 4 минуте Кевин Гамейро окончательно снял все вопросы о победителе.

    Футбол. Испания. Примера
    Валенсия — Сельта 2:0
    Голы: 1:0 Ману Вальехо (90'), 2:0 Кевин Гамейро (90') Валенсия: Яспер Силлессен, Тьерри Корреа, Габриэл Паулиста, Хосе Гайя, Уго Гильямон, Карлос Солер, Алехандро Бланко (Кевин Гамейро, 71'), Даниэль Васс, Урош Рачич (Ману Вальехо, 81'), Ли Кан Ин (Франсишку Феррейра, 90'), Максимилиано Гомес Сельта: Рубен Бланко, Уго Мальо, Нестор Араухо, Аарон Кариколь, Джейсон Мурильо, Денис Суарес, Нолито (Франсиско Пейнадо, 90'), Ренато Тапиа, Augusto Solari (Джозеф Айду, 82'), Факундо Феррейра (Иван Вильяр, 67'), Сантьяго Мина Предупреждения: Нолито (14'), Сантьяго Мина (32'), Ренато Тапиа (53'), Ли Кан Ин (56'), Хосе Гайя (61') Удаление: Рубен Бланко (64')

    «Валенсия» набрала 27 очков, при этом команда находится в 6 баллах от зоны вылета. «Сельта» имеет на два балла больше.

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