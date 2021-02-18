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    «Барселона» планирует назначить Хави главным тренером

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    Бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес может стать новым главным тренером каталонского клуба.

    Хави Эрнандес
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    Хави Эрнандес

    Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, каталонский клуб рассматривает кандидатуру 41-летнего специалиста на следующий сезон.

    В настоящий момент Хави возглавлят катарский «Аль-Садд».

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    • Летом прошлого года главным тренером «Барселоны» стал Рональд Куман. В текущем чемпионате Испании каталонцы под руководством голландца занимают третье место. Ранеее на этой неделе «Барселона» проиграла «ПСЖ» на своем поле со счетом 1:4 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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