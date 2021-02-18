«Барселона» планирует назначить Хави главным тренером

Хави Эрнандес Фото: globallookpress.com
Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, каталонский клуб рассматривает кандидатуру 41-летнего специалиста на следующий сезон.
#Barça are looking #Xavi Hernandez as new coach for the next season. #transfers #FCB— Nicolò Schira (@NicoSchira) February 18, 2021
В настоящий момент Хави возглавлят катарский «Аль-Садд».
Летом прошлого года главным тренером «Барселоны» стал Рональд Куман. В текущем чемпионате Испании каталонцы под руководством голландца занимают третье место. Ранеее на этой неделе «Барселона» проиграла «ПСЖ» на своем поле со счетом 1:4 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.