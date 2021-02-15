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    Рондон поможет ЦСКА в борьбе за чемпионство, считает Онопко

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    Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко поделился мнением о трансферах полузащитника Эмиля Бохинена и нападающего Саломона Рондона.

    Саломон Рондон и Эмиль Бохинен
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    Саломон Рондон и Эмиль Бохинен

    «Я не слышал о том, кто такой Бохинен. Видел, как это освещалось в социальных сетях.

    За три года он забил девять голов в норвежском чемпионате. Важно, как он адаптируется. Уехали Бистрович и Бийол, надо было кого-то приобретать.

    Рондон, на мой взгляд, более адаптирован к России. Во всех чемпионатах, где он играл, у него была неплохая статистика. Он забивал везде.

    До сих пор привлекается к играм за сборную Венесуэлы. Футболист качественный. Если смотреть только на статистику, то этот игрок поможет ЦСКА бороться за чемпионство.

    "Зенитовское" прошлое? Если будет негативное отношение со стороны фанатов — Рондона это напрягать не должно. Это футбол. Человека пригласили, он согласился.

    Уже Саломон написал, что для него надеть майку ЦСКА — большая честь и новый вызов. Он знает чемпионат, и я думаю, что он не будет на это реагировать.

    На мой взгляд, болельщики наоборот должны поддержать футболиста. Он уже надел майку ЦСКА. Дальше нужно только помогать ему адаптироваться, чтобы он быстрее начал приносить пользу команде», — цитирует Онопко «Спорт-Экспресс».

    Сегодня, 15 февраля, ЦСКА объявил о переходе норвежского полузащитника Эмиля Бохинена и нападающего сборной Венесуэлы Саломона Рондона.

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