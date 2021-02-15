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    Гончаренко хочет поскорее внедрить Рондона в команду

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    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал переход в команду нападающего Саломона Рондона.

    Виктор Гончаренко
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    Виктор Гончаренко

    «Рондон в представлении не нуждается. Российские болельщики его хорошо знают. "Рубин", "Зенит", затем английская Премьер-лига. Он имел год назад еще предложение от "Манчестер Юнайтед". Мог перейти в большой клуб.

    К счастью нашему, он оказался в ЦСКА. После ухода в аренду Гайча мы нуждались в каком-то форварде.

    Если посмотреть на наш чемпионат, пройтись по клубам: "Зенит" — Дзюба и Азмун, "Спартак" — Соболев, ну, Понсе чуть поменьше, "Динамо" — Комличенко. Ну, в "Краснодаре" Берг, может быть, так, не совсем вписывается.

    Высокий нападающий, который может хорошо работать спиной к воротам соперника, обладает опытом. По тому, как мы играем в атаке, нужен форвард, способный оказать давление в штрафной площади.

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    • Со всех сторон считаем, что он очень хорошо нам подходит. Хотим как можно быстрее его внедрить», — приводит слова Гончаренко официальный Twitter ЦСКА.

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