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    Карпин рассказал о целях «Ростова» на весеннюю часть сезона

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о целях команды на вторую половину сезона РПЛ.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Цель на весеннюю часть, как и на осеннюю, когда ушли многие наши футболисты, — стабилизировать состав, игру. А дальше уже посмотрим.

    Понятно, что важен результат, проигрывать мы не любим. Я — меньше всех. Самое плохое, что не умею проигрывать.

    Поменялась половина состава, но стояла цель все равно выигрывать каждый матч.

    Что касается моих футбольных планов, то план — создать команду. Нормальную, хорошую. Сейчас она создается. Создать команду, которая приносит радость.

    Как вы это поймете? Да мне по барабану, поймете вы это или нет. Главное, чтобы я это понимал. Они забьют гол со стандарта, который мы отрабатывали, я уже счастлив.

    Когда этих действий будет в игре много, я буду счастлив. Возможно, я стал старенький и сентиментальный» — сказал Карпин в эфире программы «Инсайдеры» на «Матч Премьер».

    После 19 туров «Ростов» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 32 очка.

    21 февраля коллективу Валерия Карпина предстоит сыграть с грозненским «Ахматом» в рамках 1/8 финала Кубка России, а 27 февраля встретится с «Зенитом» в Санкт-Петербурге в рамках РПЛ.

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