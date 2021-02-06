«Уэска» — «Реал»: счет матча 1:2, обзор голов

Счет в матче был открыт хозяевами на 48-й минуте. «Уэска» вышла в контратаку, Окадзаки справа перевёл мяч к линии штрафной, где Галан после обработки с лёта пробил в дальний верхний угол ворот, с рикошетом от штанги.
На 55-й минуте Бензема со штрафного пробил в перекладину, но Варан успел к добиванию из вратарской, головой в борьбе протолкнув мяч в ворота «Уэски», сравняв счет.
А на 84-й минуте Кроос со стандартного положения исполнил подачу на угол вратарской, с ударом Каземиро головой Фернандес справился, но отразил мяч перед собой, позволив Варану добавить в сетку ворот.
Футбол. Испания. Примера
Уэска — Реал Мадрид 1:2
Голы: 1:0 Хавьер Галан (48'), 1:1 Рафаэль Варан (55'), 1:2 Рафаэль Варан (84') Уэска: Alvaro Fernandez, Хорхе Пулидо, Димитриос Сиовас, Гастон Сильва (Давид Феррейро, 86'), Идрисса Думбия (Javi Ontiveros, 73'), Pablo Maffeo, Хавьер Галан, Mikel Rico (Juan Carlos, 86'), Хайме Сеоане, Рафаэль Мир Висенте, Синдзи Окадзаки (Daniel Escriche, 62') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Альваро Одриосола (Марсело, 68'), Ферлан Менди (Marvin, 78'), Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Карим Бензема, Марко Асенсио, Винисиус Жуниор (Мариано Диас, 79') Предупреждения: Тони Кроос (32'), Pablo Maffeo (45'), Гастон Сильва (53')