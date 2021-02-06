«Уэска» — «Реал»: счет матча 1:2, обзор голов

Мадридскийодержал гостевую победу над(2:1) в матче 22-го тура чемпионата Испании.

Счет в матче был открыт хозяевами на 48-й минуте. «Уэска» вышла в контратаку, Окадзаки справа перевёл мяч к линии штрафной, где Галан после обработки с лёта пробил в дальний верхний угол ворот, с рикошетом от штанги.

На 55-й минуте Бензема со штрафного пробил в перекладину, но Варан успел к добиванию из вратарской, головой в борьбе протолкнув мяч в ворота «Уэски», сравняв счет.

А на 84-й минуте Кроос со стандартного положения исполнил подачу на угол вратарской, с ударом Каземиро головой Фернандес справился, но отразил мяч перед собой, позволив Варану добавить в сетку ворот.