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    «Ротор» обыграл софийскую «Славию»

    «Ротор» — «Славия»: счет матча 3:1, обзор голов

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    Волгоградский «Ротор» одержал победу над софийской «Славией» (3:1) в товарищеском матче на тренировочном сборе.

    «Ротор»
    «Ротор»

    В составе победителей отличились Олег Алейник (20-я минута, пенальти), Илья Кожухарь (39) и Андрес Понсе (48).

    За болгарский клуб гол забил Радослав Кирилов (25).

    Контрольный матч
    «Ротор» — «Славия» — 3:1 (2:1)
    Голы: Алейник, 20 (пен.); Кожухарь, 39; Понсе, 48 — Кирилов, 25«Ротор»: Чондрич, Медведь, Вершков, Байрыев (Кожемякин, 46), Шомко, Арабидзе, Песегов, Алейник, Серченков (Давиташвили, 62), Кожухарь (Муллин, 57), Понсе«Славия»: Вуцов С., Христов, Виячки, Патев, Антовски, Валчев (Златков, 74), Вуцов П., Кирилов (Боянов, 85), Стоев (Стоянов, 66), Сораков (Ангелов, 30), Рангелов (Крастев, 58)Предупреждения: Чондрич, 60 — Вуцов, 45; Христов, 59; Виячки, 76

    Следующий матч волгоградцы проведут 6 февраля против «Будучности» из Черногории.

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