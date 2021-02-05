«Герта» — «Бавария»: счет матча 0:1, обзор гола

Берлинскаяпотерпела домашнее поражение от мюнхенской(0:1) в матче 20-го тура чемпионата Германии.

Единственный мяч на 21-й минуте забил Кингсли Коман.

Отметим, что на 11-й минуте Роберт Левандовский не реализовал пенальти в ворота хозяев.

Футбол. Германия. Бундеслига Герта — Бавария 0:1 Гол: 0:1 Кингсли Коман (21') Герта: Руне Ярстейн, Петер Пекарик, Никлас Штарк, Максимилиан Миттельштедт, Джордан Торунарига (Омар Альдерете, 46'), Владимир Дарида (Маттео Гюэндузи, 55'), Доди Лукебакио (Мэтью Леки, 81'), Сантьяго Аскасибар, Лука Тусар, Кшиштоф Пёнтек (Неманья Радоньич, 63'), Матеус Кунья (Сами Хедира, 81') Бавария: Мануэль Нойер, Никлас Зюле, Бенжамен Павар, Йозуа Киммих, Лукас Эрнандес, Давид Алаба, Серж Гнабри (Корентин Толиссо, 73'), Кингсли Коман (Эрик Максим Шупо-Мотинг, 86'), Роберт Левандовски, Лерой Зане (Дуглас Коста, 73'), Томас Мюллер Предупреждения: Бенжамен Павар (31'), Владимир Дарида (41'), Сами Хедира (90')

«Бавария» набрала 48 очков и продолжает лидировать в чемпионате. «Герта» с 17 очками расположилась на 15-м месте в турнирной таблице Бундеслиги.