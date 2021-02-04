«Зенит» — «Ноа»: счет матча 3:0, обзор голов

Петербургскийодержал победу над армянским(3:0) в товарищеском матче на тренировочном сборе в Дубае.

В составе победителей голы на счету Дмитрия Чистякова, Станислава Крапухина и Михаила Погорелова.

Товарищеские матчи. Клубы «Зенит» — «Ноа» — 3:0 (2:0) Голы: Чистяков, 25 (1:0). Крапухин, 38 (2:0). Погорелов, 86 (3:0)«Зенит»: Одоевский (Лунев, 57), Караваев, Чистяков, Круговой, Прохин, Сазонов, Чибисов, Жирков, Левин, Крапухин, Погорелов

Ранее 4 февраля команда Сергея Семака обыграла «Арарат-Армению» (4:0).

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) Зенит — Арарат-Армения 4:0 Голы: 1:0 Алексей Сутормин (пенальти) (30'), 2:0 Малком (67'), 3:0 Малком (70'), 4:0 Вендел (81')

9 февраля питерцы проведут еще один спарринг — против сборной Иордании.

В настоящий момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко.

Ближайший официальный матч сине-бело-голубые проведут с «Арсеналом» 20 февраля в рамках Кубка России.