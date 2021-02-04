«Зенит» — «Ноа»: счет матча 3:0, обзор голов

В составе победителей голы на счету Дмитрия Чистякова, Станислава Крапухина и Михаила Погорелова.
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«Зенит» — «Ноа» — 3:0 (2:0)
Голы: Чистяков, 25 (1:0). Крапухин, 38 (2:0). Погорелов, 86 (3:0)«Зенит»: Одоевский (Лунев, 57), Караваев, Чистяков, Круговой, Прохин, Сазонов, Чибисов, Жирков, Левин, Крапухин, Погорелов
Ранее 4 февраля команда Сергея Семака обыграла «Арарат-Армению» (4:0).
Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
Зенит — Арарат-Армения 4:0
Голы: 1:0 Алексей Сутормин (пенальти) (30'), 2:0 Малком (67'), 3:0 Малком (70'), 4:0 Вендел (81')
9 февраля питерцы проведут еще один спарринг — против сборной Иордании.
В настоящий момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко.
Ближайший официальный матч сине-бело-голубые проведут с «Арсеналом» 20 февраля в рамках Кубка России.