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    Селихов объявил о готовности покинуть «Спартак»

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    Голкипер «Спартака» Александр Селихов заявил, что может покинуть столичный клуб по окончании текущего сезона.

    Александр Селихов
    Александр Селихов

    «Нужно тренироваться и держать себя в форме, чтобы быть готовым подменить. Я тоже в свое время получал шансы после травм других вратарей. У нас травмоопасный вид спорта, нужно быть готовым к такому.

    Если не буду проходить в состав основы, попрошусь во вторую команду, она и существует для развития молодых и получения игровой практики опытных игроков.

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    • Вообще контракт у меня в мае не заканчивается. Если до мая ничего не изменится, я покину "Спартак". Много времени потерял, хочу играть. Только на поле я получаю наилучшие эмоции», — приводит слова Селихова «Матч ТВ».

    Селихов выступает за «Спартак» с 2017 года. Последний раз он играл за первую команду красно-белых в апреле 2019 года.

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