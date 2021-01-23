Селихов объявил о готовности покинуть «Спартак»

Голкипер «Спартака»заявил, что может покинуть столичный клуб по окончании текущего сезона.

«Нужно тренироваться и держать себя в форме, чтобы быть готовым подменить. Я тоже в свое время получал шансы после травм других вратарей. У нас травмоопасный вид спорта, нужно быть готовым к такому.

Если не буду проходить в состав основы, попрошусь во вторую команду, она и существует для развития молодых и получения игровой практики опытных игроков.

Вообще контракт у меня в мае не заканчивается. Если до мая ничего не изменится, я покину "Спартак". Много времени потерял, хочу играть. Только на поле я получаю наилучшие эмоции», — приводит слова Селихова «Матч ТВ».

Селихов выступает за «Спартак» с 2017 года. Последний раз он играл за первую команду красно-белых в апреле 2019 года.