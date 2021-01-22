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    Виллаш-Боаш верит в успех Кокорина в «Фиорентине»

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    Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал переход форварда «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».

    Андре Виллаш-Боаш
    Андре Виллаш-Боаш

    Португальский специалист работал с нападающим в «Зените».

    «Мне Кокорин как игрок очень нравится. Он умеет находить моменты и быстро освобождается от опеки.

    Думаю, это поможет "Фиорентине". Он способен добиться там успехов, но это также будет зависеть от того, как он адаптируется к своему первому опыту игры за пределами России», — цитирует Виллаш-Боаша «Спорт-Экспресс».

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