Виллаш-Боаш верит в успех Кокорина в «Фиорентине»

Главный тренер «Марселя»прокомментировал переход форварда «Спартака»в «Фиорентину».

Португальский специалист работал с нападающим в «Зените».

«Мне Кокорин как игрок очень нравится. Он умеет находить моменты и быстро освобождается от опеки.

Думаю, это поможет "Фиорентине". Он способен добиться там успехов, но это также будет зависеть от того, как он адаптируется к своему первому опыту игры за пределами России», — цитирует Виллаш-Боаша «Спорт-Экспресс».

Кокорин должен заключить контракт с «фиалками» на три с половиной года. «Фиорентина» предложила «Спартаку» за нападающего 4,5 миллиона евро.