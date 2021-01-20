Лэмпард: Меня беспокоит спад в игре «Челси»

Главный тренерподелился мыслями о поражении от(0:2) в перенесенном матче 18-го тура АПЛ.

«Они были острее нас, бегали больше, чем мы, и они были в форме. Было довольно много моментов, когда нашей резкости не хватало, важны такие основы, как бег и спринт, а мы этого не делали.

Меня беспокоит спад в игре — из той формы, в которой мы были, так быстро перешли в форму, в которой мы сейчас. У нас было несколько побед, но пять поражений из восьми — это не то, чего мы хотим. Нужен характер, чтобы выбраться из этого положения», — цитирует Лэмпарда BBC.

«Лестер» набрал 38 очков и поднялся на первую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Челси» с 29 очками расположился на восьмом месте.