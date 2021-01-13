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    Мирзов признал свой провал во время пребывания в «Спартаке»

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    Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов, выступающий в аренде в «Химках», рассказал о своих выступлениях в составе «красно-белых».

    Резиуан Мирзов
    Резиуан Мирзов

    «После успешного сезона с тульским "Арсеналом", когда мы попали в Лигу Европы, меня вызывали в сборную и пригласили в "Спартак". Были и другие предложения, но я долго не думал: в "Спартак" два раза не зовут.

    Но спартаковский период у меня не получился совсем. Многие нюансы сложились против меня. Я пропустил все три сбора, приехал только к шестому туру, два месяца до этого занимался дома. А самостоятельные пробежки и тренировки с командой на сборах — совершенно разные вещи.

    Пришел в "Спартак" и тренировался по два-три раза в день, даже в дни восстановления — чтобы поскорее набрать форму. Жил на базе в Тарасовке, лишь бы ничего не отвлекало. Но выходил на поле и даже мяч не мог остановить. Я все видел и все понимал: каким я был раньше и каким стал сейчас.

    Да, мне было обидно, да, это был самый тяжелый период в моей карьере, когда надо сразу давать результат, когда очень требовательные болельщики, но у тебя ничего не получается», — приводит слова Мирзова «Чемпионат».

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