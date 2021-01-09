Агент Хендрикса: Представляем интересы Тила, так что хорошо знакомы со «Спартаком»

Агент, представляющий интересы полузащитника ПСВ, подтвердил, что переговоры соо трансфере хавбека ведутся.

«Мы действительно ведем переговоры со "Спартаком". Наше агентство также представляет Гуса Тила, так что мы очень хорошо знакомы с представителями этого клуба.

Действительно ли о переходе Йоррита объявят в понедельник? Сделка еще не закрыта», — сообщил Полдерварт Sport24.

Ранее в «Спартаке» подтвердили договоренность по переходу Хендрикса, однако игроку еще предстоит пройти медосмотр.

Сообщалось, что красно-белые заплатят за хавбека около 700 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Хендрикс провел за клуб из Эйндховена 16 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.