Агент Хендрикса: Представляем интересы Тила, так что хорошо знакомы со «Спартаком»

Йоррит Хендрикс
globallookpress.com
«Мы действительно ведем переговоры со "Спартаком". Наше агентство также представляет Гуса Тила, так что мы очень хорошо знакомы с представителями этого клуба.
Действительно ли о переходе Йоррита объявят в понедельник? Сделка еще не закрыта», — сообщил Полдерварт Sport24.
Ранее в «Спартаке» подтвердили договоренность по переходу Хендрикса, однако игроку еще предстоит пройти медосмотр.
Сообщалось, что красно-белые заплатят за хавбека около 700 тысяч евро.
В нынешнем сезоне Хендрикс провел за клуб из Эйндховена 16 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.