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    Агент Хендрикса: Представляем интересы Тила, так что хорошо знакомы со «Спартаком»

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    Агент Патрик Полдерварт, представляющий интересы полузащитника ПСВ Йоррита Хендрикса, подтвердил, что переговоры со «Спартаком» о трансфере хавбека ведутся.

    Йоррит Хендрикс
    Йоррит Хендрикс

    «Мы действительно ведем переговоры со "Спартаком". Наше агентство также представляет Гуса Тила, так что мы очень хорошо знакомы с представителями этого клуба.

    Действительно ли о переходе Йоррита объявят в понедельник? Сделка еще не закрыта», — сообщил Полдерварт Sport24.

    Ранее в «Спартаке» подтвердили договоренность по переходу Хендрикса, однако игроку еще предстоит пройти медосмотр.

    Сообщалось, что красно-белые заплатят за хавбека около 700 тысяч евро.

    В нынешнем сезоне Хендрикс провел за клуб из Эйндховена 16 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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