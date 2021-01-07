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    Почеттино разочарован ничьей с «Сент-Этьеном»

    Футбол Футбол Франции Лига 1 ПСЖ Сент-Этьен Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    Новый главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал результат своей дебютной встречи, в которой его подопечные не смогли обыграть «Сент-Этьен» (1:1).

    Маурисио Почеттино
    Маурисио Почеттино

    «Я, конечно, немного разочарован, потому что мы — ПСЖ, поэтому должны побеждать. Но на подготовку у нас было лишь три дня. Есть много вещей, над которыми нужно работать, и мы должны улучшить. Это не тот результат, которого мы хотели, но ясно, что "Сент-Этьен" заслужил этот результат.

    Мы должны многое улучшить. Мы пытались изучить на тренировках разные концепции, но я рад, что игроки пытались их применить. Я доволен усилиями, отношением к делу. Мы должны улучшить игру с мячом. В целом оцениваю выступление, как положительное, но есть много вещей, которые нужно улучшить», — цитирует Почеттино Goal.

    ПСЖ находится на втором месте в турнирной таблице Лиги 1 и отстает от «Лиона» на три очка. 0

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