Почеттино разочарован ничьей с «Сент-Этьеном»

Новый главный тренерпрокомментировал результат своей дебютной встречи, в которой его подопечные не смогли обыграть(1:1).

«Я, конечно, немного разочарован, потому что мы — ПСЖ, поэтому должны побеждать. Но на подготовку у нас было лишь три дня. Есть много вещей, над которыми нужно работать, и мы должны улучшить. Это не тот результат, которого мы хотели, но ясно, что "Сент-Этьен" заслужил этот результат.

Мы должны многое улучшить. Мы пытались изучить на тренировках разные концепции, но я рад, что игроки пытались их применить. Я доволен усилиями, отношением к делу. Мы должны улучшить игру с мячом. В целом оцениваю выступление, как положительное, но есть много вещей, которые нужно улучшить», — цитирует Почеттино Goal.

ПСЖ находится на втором месте в турнирной таблице Лиги 1 и отстает от «Лиона» на три очка. 0