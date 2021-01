«МЮ» завершил трансфер Диалло из «Аталанты»

Ивуарийский полузащитник «Аталанты»стал игроком

С 18-летним вингером подписан контракт до конца июня 2025 года с возможностью продления еще на год.

О соглашении с «Аталантой» по трансферу Диалло «Манчестер Юнайтед» объявил еще 5 октября прошлого года, а в начале января сделка была завершена.

Диалло присоединится к «МЮ» после получения визы, говорится в сообщении на официальном сайте манкунианцев.

По данным СМИ, сумма трансфера составила 21 млн евро, а 20 млн могут достигнуть бонусы.

Диалло провел за «Аталанту» всего 5 матчей и забил 1 мяч.

