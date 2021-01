Экс-тренер «Валенсии» возглавил «Атлетик»

объявил о назначении на пост главного тренера, сообщает пресс-служба клуба из Бильбао.

Контракт с 55-летним специалистом подписан до лета 2022 года.

Напомним, накануне «Атлетик» объявил об увольнении Гаиски Гаритано, причем сделано это было после победы над «Эльче» (1:0) в матче 17-го тура Ла Лиги. Гаритано возглавлял басков с декабря 2018 года.

Последним местом работы Марселино была «Валенсия», откуда он был уволен в сентябре 2019 года. В общей сложности специалист провел в Ла Лиге 320 матчей в качестве главного тренера.

ℹ Agreement in principle for Marcelino García Toral to coach Athletic until June 2022.#AthleticClub 🦁https://t.co/0l0T31BvFO