Аршавин назвал еврокубок, который в ближайшие годы могут выиграть клубы РПЛ

Директор департамента «Зенита» по развитию молодежного футболасчитает, что российские клубы в ближайшем будущем смогут рассчитывать на победу только в Лиге конференций.

Лига конференций — новый европейский турнир, первый розыгрыш которого пройдет в сезоне-2021/2022.

«Кубок УЕФА мы выиграли с ЦСКА, и все. Такого не будет еще 50 лет после этого.

Знаешь, на что российские клубы будут максимум претендовать? Вот Кубок конференций [Лигу конференций] введут, вот там будут (смеется).

Почему раньше так было? Стечение обстоятельств, везение, уровень футболистов, все работало. И финансово наши клубы были если не на уровне лучших, то очень близки», — сказал Аршавин в интервью Нобелю Арустамяну.