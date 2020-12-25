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    Аршавин назвал еврокубок, который в ближайшие годы могут выиграть клубы РПЛ

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    Директор департамента «Зенита» по развитию молодежного футбола Андрей Аршавин считает, что российские клубы в ближайшем будущем смогут рассчитывать на победу только в Лиге конференций.

    Андрей Аршавин
    Андрей Аршавин

    Лига конференций — новый европейский турнир, первый розыгрыш которого пройдет в сезоне-2021/2022.

    «Кубок УЕФА мы выиграли с ЦСКА, и все. Такого не будет еще 50 лет после этого.

    Знаешь, на что российские клубы будут максимум претендовать? Вот Кубок конференций [Лигу конференций] введут, вот там будут (смеется).

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    • Почему раньше так было? Стечение обстоятельств, везение, уровень футболистов, все работало. И финансово наши клубы были если не на уровне лучших, то очень близки», — сказал Аршавин в интервью Нобелю Арустамяну.

    Интервью Андрея Аршавина Нобелю Арустамяну
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