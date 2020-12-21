Тедеско дисквалифицирован на три матча РПЛ

«Тедеско оштрафован на 50 тысяч рублей и дисквалифицирован за оскорбительный жест в технической зоне в адрес соперников, а именно изображение денежных купюр.
Бородин оштрафован на 50 тысяч за недисциплинированное поведение.
КДК РФС не установил факт физического контакта между Жоаозиньо и тренером Хинкелем. Мы получили документы из FARE, который нам разъяснил моменты, необходимые для принятия решений.
Получили схему видеокамер и все записи с них, все это было изучено. В заседании участвовали Бородин и Жоаозиньо от "Сочи", а также представители "Спартака". Тедеско и Хинкеля на заседании не было, хотя мы их приглашали», — заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Напомним, что Тедеско после матча заявил о решении не продлевать контракт со «Спартаком», который рассчитан до конца сезона. 0