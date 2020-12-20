«Аталанта» разгромила «Рому», проигрывая по ходу встречи

в 13 туре Серии А разгромиласо счетом 4:1.

Хозяева проигрывали по ходу поединка. Счет в игре открыл Эдин Джеко. Первый тайм завершился в пользу «римлян».

Во втором тайме «Аталанта» отыгралась и установила окончательный результат. Сначала забил Дуван Сапата. Затем голами отметились Робин Госенс и Луис Мюриэль. Йосип Иличич поставил точку в матче.

Алексей Миранчук вышел на поле на 81 минуте вместо Руслана Малиновского и не отметился результативными действиями.

Футбол. Италия. Серия А Аталанта — Рома 4:1 Голы: 0:1 Эдин Джеко (3'), 1:1 Дуван Сапата (59'), 2:1 Робин Гозенс (70'), 3:1 Луис Мурьель (72'), 4:1 Йосип Иличич (85') Аталанта: Пьерлуиджи Голлини, Рафаэл Толой, Кристиан Ромеро (Хосе Луис Паломино, 46'), Берат Джимсити, Робин Гозенс (Johan Mojica, 89'), Ремо Фройлер, Мартен де Рон, Руслан Малиновский (Алексей Миранчук, 81'), Маттео Пессина (Йосип Иличич, 46'), Ханс Хатебур, Дуван Сапата (Луис Мурьель, 71') Рома: Антонио Миранте, Рожер Ибаньес, Крис Смоллинг, Джанлука Манчини, Рик Карсдорп, Лоренцо Пеллегрини (Гонсало Вильяр, 81'), Педро Родригес (Бриан Кристанте, 73'), Жордан Верету (Карлес Перес, 81'), Леонардо Спинаццола (Бруно Перес, 66'), Генрих Мхитарян, Эдин Джеко Предупреждения: Лоренцо Пеллегрини (36'), Руслан Малиновский (37'), Кристиан Ромеро (39'), Антонио Миранте (57'), Джанлука Манчини (64')

«Черно-синие» набрали 21 очко и заняли 7 место. «Рома» идет четвертой с 24 баллами. 0