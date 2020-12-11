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    Моуринью прокомментировал недовольство Деле Алли

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал недовольство Деле Алли.

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью

    После пятой замены Моуринью в матче с «Антверпеном» на 68-й минуте игры Алли, который остался в запасе, решил уйти в подтрибунное помещение. Через некоторое время он вернулся и досмотрел игру.

    «Давайте не убегать от реальности. Футболист на скамейке видит, что сделаны все пять замен, — конечно, он не счастлив. Я и не ждал, что он будет рад», — сказал Моуринью, которого цитирует Goal.com.

    Напомним, «Тоттенхэм» выиграл со счетом 2:0 и занял первое место в своей группе. 0

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