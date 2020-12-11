Моуринью прокомментировал недовольство Деле Алли

Главный тренерпрокомментировал недовольство

После пятой замены Моуринью в матче с «Антверпеном» на 68-й минуте игры Алли, который остался в запасе, решил уйти в подтрибунное помещение. Через некоторое время он вернулся и досмотрел игру.

«Давайте не убегать от реальности. Футболист на скамейке видит, что сделаны все пять замен, — конечно, он не счастлив. Я и не ждал, что он будет рад», — сказал Моуринью, которого цитирует Goal.com.

Напомним, «Тоттенхэм» выиграл со счетом 2:0 и занял первое место в своей группе. 0