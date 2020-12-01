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    Кроос: В матче с мёнхенгладбахской «Боруссией» всё в наших руках

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    Полузащитник «Реала» Тони Кроос дал интервью после неудачной игры в матче 5 тура Лиги чемпионов против «Шахтера» (0:2).

    Тони Кроос
    Тони Кроос

    «В первом тайме мы перехватывали мяч, прессинговали и владели инициативой. Мы провели хороший первый тайм. При 0:1 было непросто, а в концовке при 0:2 нам не хватило уверенности, чтобы вернуться в игру. Я не думаю, что проблема в физическом состоянии. Когда проигрываешь матчи, плохо себя ощущаешь, а при победах прибавляется уверенность. Мы должны снова побеждать. Осталась последняя встреча, в которой необходимо одержать победу. Мы можем это сделать. В матче с мёнхенгладбахской "Боруссией" всё в наших руках», — цитирует немца Marca.

    После фиаско в Киеве «Реал» спустился на третье место, отдав «Шахтеру» вторую позицию. 0

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