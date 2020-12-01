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    «Эйбар» в гостях обыграл «Бетис»

    «Бетис» — «Эйбар»: счет матча 0:2, обзор голов

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    В матче 11-го тура чемпионата Испании «Бетис» на своем поле уступил «Эйбару» со счетом 0:2.

    «Эйбар»
    «Эйбар»

    В составе победителей отличились Йосинори Муто и Эстебан Бургос.

    В концовке встречи форвард «Эйбара» Серхио Энрич не смог реализовать пенальти.

    Футбол. Испания. Примера
    Бетис — Эйбар 0:2
    Голы: 0:1 Йосинори Муто (49'), 0:2 Эстебан Бургос (пенальти) (54') Бетис: Хоэль Роблес, Марк Бартра, Сидней, Алекс Морено, Эмерсон (Мартин Монтойя, 46'), Набиль Фекир (Борха Иглесиас, 69'), Кристиан Тельо (Лоренсо Морон, 54'), Хоакин, Андрес Гуардадо (Вилльям Карвалью, 54'), Родригес Гидо, Антонио Санабрия (Диего Лайнес, 69') Эйбар: Марко Дмитрович, Эстебан Бургос, Педро Бигас, Роберто Корреа, Анайц Арбилья, Pape Kouli Diop, Эдуардо Экспозито, Такаси Инуи, Алехандро Посо, Бриан Хиль (Серхио Альварес, 90'), Йосинори Муто (Серхи Энрич, 78') Предупреждения: Эмерсон (15'), Бриан Хиль (64'), Родригес Гидо (79')

    «Эйбар» после этой победы поднялся на 12-е место, «Бетис» находится на 15-й строчке таблицы Примеры. 0

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