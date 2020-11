Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентинызанял первое место в рейтинге по продажам футболок со своим именем в США, сообщает сайт SOCCER.com.

Месси по продаже футболок лидирует в 19 штатах. Далее следует Кристиан Пулишич. Замкнул первую тройку рейтинга Криштиану Роналду.

Revealed: The Top 5 men’s player jerseys in 🇺🇸 this holiday season, based on https://t.co/KShHfI9pqK sales. pic.twitter.com/SGfc7xABJN