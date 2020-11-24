Сульшер: «МЮ» постарается уверенно обыграть «Истанбул ББ»

Главный тренервысказался в преддверии матча Лиги чемпионов с

«Это чемпионы Турции, так что будет тяжело. В первом матче ничего неожиданного мы не увидели, но следовало сыграть более сконцентрированно. Голы, которые мы пропустили, стали следствием нашей собственной неорганизованности. Надо проявить большее терпение и сыграть дисциплинированнее позиционно.

Чтобы выйти из группы, надо как минимум 10 очков, возможно, даже понадобится 12. Так что завтра мы постараемся победить и победить уверенно», — приводит слова Солскьяера официальный сайт УЕФА.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Истанбул ББ» состоится во вторник, 24 ноября. 0