Клопп: «Аталанта» опасна, даже когда не хочет ничего доказать

Немецкий специалистподелился мыслями перед матчем его «Ливерпуля» с «Аталантой» в Лиге чемпионов.

«"Аталанта" опасна, даже когда не хочет ничего доказать. В Италии мы провели выдающийся матч. Все сделали правильно, все сложилось. Мы знаем, что тот матч не имеет никакого отношения к завтрашнему. Это топ-команда со своим собственным стилем. Не жду легкой жизни.

Впереди еще много матчей, и мы постараемся показывать свой лучший футбол в нужных играх. Состав приходится менять, тут ничего не поделаешь. У нас не все получается на поле, потому что график не оставляет достаточно времени», — приводит слова Клоппа пресс-служба УЕФА.

Напомним, что «Ливерпуль» примет «Аталанту» в матче 4 тура Лиги чемпионов 25 ноября. 0