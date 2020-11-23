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    Лопетеги: Мы ждем тяжелый матч

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    Главный тренер« Севильи» Хулен Лопетеги ожидает тяжелую схватку с «Краснодаром» в матче 4 тура Лиги чемпионов.

    Хулен Лопетеги
    Хулен Лопетеги

    «В Испании "Краснодар" играл очень хорошо, это был тяжелый матч. Понимаем, что завтра у "Краснодара" будет много игроков, которые восстановились к этой встрече. Нам будет действительно трудно, но это Лига чемпионов, поэтому мы будем стараться и покажем, какая мы команда. В каждой игре мы стараемся продемонстрировать настоящий футбол.

    Повторюсь, мы ждем тяжелый матч, так как у "Краснодара" восстановились многие игроки. Я чувствую, что матч не будет простым. Как я до этого говорил, мы будем сильно стараться сделать все возможное для положительного результата».

    «Краснодар» и «Севилья» сыграют 24 ноября. Начало в 20:55 по мск. 0

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