Карпин не ожидал, что «Ростов» будет в пятерке РПЛ после первого круга

Главный тренер «Ростова»после гостевого матча 15-го тура РПЛ с(2:0) заявил, что устраивает турнирное положение команды.

Дончане завершили первую часть чемпионата России на пятом месте.

«Не буду лукавить, скажу, что доволен. В наших реалиях, в которых мы прожили октябрь, с нашими всеми потерями опытных, встроенных в команду игроков.

Но мы живем в таких реалиях, приходится делать такие вещи. Поэтому результат, который команда показала в первом круге, наверное, чудом не буду называть, но более чем приемлем.

Скажу честно, что не ожидал», — отметил Карпин в интервью «Спорт-Экспрессу». 0