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    Карпин не ожидал, что «Ростов» будет в пятерке РПЛ после первого круга

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после гостевого матча 15-го тура РПЛ с «Рубином» (2:0) заявил, что устраивает турнирное положение команды.

    Валерий Карпин
    Валерий Карпин

    Дончане завершили первую часть чемпионата России на пятом месте.

    «Не буду лукавить, скажу, что доволен. В наших реалиях, в которых мы прожили октябрь, с нашими всеми потерями опытных, встроенных в команду игроков.

    Но мы живем в таких реалиях, приходится делать такие вещи. Поэтому результат, который команда показала в первом круге, наверное, чудом не буду называть, но более чем приемлем.

    Скажу честно, что не ожидал», — отметил Карпин в интервью «Спорт-Экспрессу». 0

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