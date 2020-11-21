«Локомотив» — «Арсенал» Тула: счет матча 1:0, обзор гола

одержал победу над тульскимв домашнем матче 15-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 1:0.

«Железнодорожники» остались в меньшинстве в концовке первого тайма, когда Ведран Чорлука получил вторую желтую карточку.

Несмотря на это, «красно-зеленые» сумели вырвать победу благодаря пенальти, который на 72-й минуте реализовал Антон Миранчук.

Футбол. Россия. Премьер-лига Локомотив — Арсенал Тула 1:0 Гол: 1:0 Антон Миранчук (пенальти) (72') Локомотив: Антон Коченков, Дмитрий Живоглядов, Ведран Чорлука, Мурило Серкейра, Мацей Рыбусь, Гжегож Крыховяк, Антон Миранчук (Франсуа Камано, 90'), Владислав Игнатьев (Дмитрий Рыбчинский, 88'), Даниил Куликов, Эдер (Виталий Лысцов, 46'), Зе Луиш Арсенал Тула: Артур Нигматуллин, Роберт Бауэр, Гиа Григалава (Георги Костадинов, 33'), Александр Довбня, Николай Рассказов, Александр Ломовицкий, Кирилл Панченко (Владислав Пантелеев, 73'), Горан Чаушич, Kadri Mohammed, Даниил Хлусевич (Игорь Горбатенко, 77'), Лука Джорджевич Предупреждения: Гжегож Крыховяк (8'), Ведран Чорлука (21'), Кирилл Панченко (37'), Ведран Чорлука (45'), Горан Чаушич (52'), Георги Костадинов (75')

В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает шестое место (24 очка), а «Арсенал» — 12-е (13 очков). 0